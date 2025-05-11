İzmir\'de kaçak defineciler ormanı yaktı! 5 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesi çıkan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, yangının izinsiz kazı yapan kişiler tarafından çıkarıldığı belirlendi. Gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde orman yangını çıktı. Çıkan yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınıp söndürülürken yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

DEFİNECİLERİN NEDEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yangın sonrası bölgede inceleme yapan jandarma ekipleri, olay yerinde yaklaşık 3 metre derinliğinde bir çukur tespit etti. Yapılan değerlendirmede yangının bu noktada yapılan izinsiz kazı çalışmaları sırasında çıktığı belirlendi. Soruşturma kapsamında bölgedeki kamera kayıtları incelendi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Olay sırasında bölgede kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.Ş. (18), A.Ş. (18), E.K. (19), A.A.Ş. (18) ve V.T. (40) gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor.