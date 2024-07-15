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İzmir'de ormanlık alanda yangın

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yangın saat 22.50 sıralarında, Urla ilçesi İçmeler Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 28 arazöz, 9 su ikmal, 4 dozer ve 6 yer ekibi ile müdahale ediyor.

Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.