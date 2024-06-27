İzmir'de oto kurtarıcıda 19 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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İzmir'de oto kurtarıcıda 19 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi

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İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir oto kurtarıcı içerisine gizlenmiş halde 19 kilo 315 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

27.06.2024 12:22
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İzmir'de oto kurtarıcıdan 19 kilogramın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, bir oto kurtarıcı içerisine gizlenmiş halde 19 kilo 315 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir oto kurtarıcıdan şüphelendi. Narkotik köpeği destekli yapılan aramada, araç içerisine zulalanmış halde 19 kilo 315 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir\'de oto kurtarıcıda 19 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de oto kurtarıcıda 19 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de oto kurtarıcıda 19 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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