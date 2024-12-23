İzmir\'de Park Halindeki Araçta Uyuşturucu Ele Geçirildi

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İzmir Karşıyaka'da park halindeki bir araçtan 412 bin 286 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Karşıyaka ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada 412 bin 286 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan V.S. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - İZMİR