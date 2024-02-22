İzmir\'de pazarda çıkan kavgada amcasını öldüren yeğen yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde pazarda balıkçılık yapan akrabalar arasında çıkan kavgada, amcasını tabancayla vurup öldürdükten sonra kayıplara karışan yeğen yakalandı. Bir köy evinde saklandığı belirlenen şüpheli, 6 gün sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olay 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında, ilçeye bağlı Özgür Mahallesi 3896 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarda balık satan akrabalardan Sertif Şaşı (64) ve oğlu E.Ş. (36) ile Sertif Şaşı'nın kardeşinin oğlu olan M.Ş. (24) ve D.Ş. (22) arasında, müşteri kapma nedeniyle tartışma çıktı. Akrabalar arasında pazarda başlayan tartışmanın devamında, akşam saatlerinde M.Ş. ve D.Ş., Sertif Şaşı'nın evine gitti. Burada yeniden başlayan tartışma kavgaya dönüşürken, M.Ş. yanında getirdiği tabancayla ateş açmaya başladı. 64 yaşındaki adam göğsünden ve bacaklarından, oğlu E.Ş. ise bacaklarından yaralandı. Saldırgan yeğenler olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis bölgede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ve oğlu ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sertif Şaşı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğlu E.Ş.'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, amcasını tabancayla vurarak öldüren M.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı. Olay esnasında M.Ş. ile birlikte evde bulunan D.Ş. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen D.Ş.'nin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
Köy evinde saklanıyormuş
Cinayet şüphelisi M.Ş.'yi yakalamak için Asayiş Büro Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan detaylı araştırmada şüphelinin Torbalı ilçesi kırsal Demirci Mahallesi'nde bir köy evinde saklandığını belirledi. Belirlenen adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, şüpheli M.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. - İZMİR
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