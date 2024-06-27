İzmir'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir\'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 4 şüpheli, telefonla aradıkları vatandaşı 1 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

27.06.2024 12:40
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları vatandaşı 1 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Seferihisar ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Konuyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu, mağdurun adresine araçla gelen 4 şüpheli tarafından olayın gerçekleştirildiği tespit edildi. Olaya karışan şüphelilerden 2'si yarım saat içerisinde Güzelbahçe ilçesinde, diğer şüpheliler ise ertesi gün kıskıvrak yakalandı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan T.Y., Y.G., A.A. ve U.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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