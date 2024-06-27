İzmir\'de Polis ve Savcı Rolüyle Dolandırıcılık Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, telefonla aradıkları vatandaşı 1 milyon lira dolandırdıkları tespit edilen 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Seferihisar ve Güzelbahçe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seferihisar ilçesinde bir vatandaşın, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan kişiler tarafından 1 milyon lira dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı. Konuyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu, mağdurun adresine araçla gelen 4 şüpheli tarafından olayın gerçekleştirildiği tespit edildi. Olaya karışan şüphelilerden 2'si yarım saat içerisinde Güzelbahçe ilçesinde, diğer şüpheliler ise ertesi gün kıskıvrak yakalandı.

Konuyla ilgili gözaltına alınan T.Y., Y.G., A.A. ve U.C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR