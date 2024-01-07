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İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

İzmir'de yaşanan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü. Pazar yerlerinde kurulan şemsiyeler uçtu, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Karabağlar ilçesinde dolu yağışı, Bornova ilçesinde ise dere su seviyesi yükseldi.

İzmir\'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
07.01.2024 - 13:21,
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İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollar göle döndü. Fırtınada ise ilçelerde kurulan birçok pazar yerinde şemsiyeler uçtu, esnaf ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu ikazın ardından kent merkezinde ve ilçelerde sağanak yağış ile fırtına etkili oldu. Bazı ilçelerde sağanak nedeniyle rögarlar taştı, yollar adeta göle döndü. Vatandaşlar ve trafikte bulunan sürücüler zor yaşadı.

Pazar esnafının sağanak ve fırtına kabusu

Kentte kurulan bazı pazar yerlerinde ise esnaf ve vatandaşlar sağanak ile fırtına kabusunu yaşadı. Esnafa ait şemsiyeler uçtu, pazar yerlerinde su birikintileri oluştu.

Öte yandan, sağanak ve fırtınanın yanı sıra Karabağlar ilçesinde kısa süreli dolu yağışı olurken, Bornova ilçesinde bulunan bir derenin ise su seviyesinde yükseliş meydana geldi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika


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