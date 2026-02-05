İzmir\'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Caddeler göle döndü

İzmir'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Çeşme ve Urla yönünden gelen yağış dalgası, hem ilçelerde hem de kent merkezinde su birikintilerine neden oldu.

Öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak, Çeşme ve Urla ilçelerinden sonra kent merkezinde de etkisini gösterdi. Yağış nedeniyle ana arterler ve ara sokaklar göle dönerken, rögarların taşması sonucu cadde üzerlerinde su birikintileri oluştu. Derelerden ve cadde üzerlerinden akan suların denize karışması sonucu, kıyı şeridinde suyun rengi kırmızıya döndü. Yoğun yağış trafikte de aksamalara yol açtı. Suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Su baskınlarının yaşandığı noktalarda İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin, tıkanan mazgalları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. - İZMİR