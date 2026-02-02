İzmir'de seyir halindeki ESHOT otobüsü alev alev yandı - Son Dakika
İzmir'de seyir halindeki ESHOT otobüsü alev alev yandı

02.02.2026 11:01  Güncelleme: 11:05
İzmir'in Karabağlar ilçesinde seyir halindeyken yanan belediye otobüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yolcular tahliye edildi, can kaybı yaşanmadı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde seyir halindeki belediye otobüsünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevlere teslim olan otobüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Saat 10.00 sıralarında, Karabağlar Yurdoğlu Mahallesi son durakların bulunduğu 3948/9 Sokak üzerinde seyir halinde olan İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 193 hat numaralı Yurdoğlu-Konak güzergahında çalışan ESHOT otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsten dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak yolcuları hızla tahliye etti. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alev alev yanan otobüse müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangından etkilenen olmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Eshot, İzmir, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
