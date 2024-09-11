İzmir'de Silah Tacirlerine Operasyon

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İzmir'de silah tacirlerine polisten operasyon

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde silah ticareti yapan şüphelilere yönelik polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek ile suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede silah ticareti yaptığı belirlenen 2 şüpheliyi takibe aldı. Savcılık talimatıyla operasyon gerçekleştiren ekiplerin adreslerde yaptığı aramada, 10 ruhsatsız tabanca, 16 pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 52 bin Türk Lirası ile bin 620 dolar nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı.