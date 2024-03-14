İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gencin katilleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gencin katilleri adliyeye sevk edildi

İzmir\'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gencin katilleri adliyeye sevk edildi

İzmir'in Buca ilçesinde, 17 yaşındaki bir genç uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, ifadelerinde tabancanın kazayla ateş aldığını iddia etti.

14.03.2024 13:11  Güncelleme: 13:13
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İzmir'in Buca ilçesinde, uğradığı silahlı saldırı sonucu tabancayla vurularak öldürülen 17 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, salı günü akşam saatlerinde ilçeye bağlı Barış Mahallesi 299 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yusuf Demir (17) sokakta bulunduğu esnada bir araç yanına yanaştı. Araçta bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Demir'e tabancayla ateş açıldı. Kafasına mermi isabet eden genç kanlar içerisinde yere yığılırken, araç olay yerinden uzaklaştı. Durumun bildirilmesi üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından yaralanan Demir, bir vatandaş tarafından Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf Demir, burada verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Hayatını kaybeden talihsiz gencin cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Adliyeye sevk edildiler

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleriyle otomobili ve içerisinde olduklarını belirledikleri H.T., Ö.T. ve H.B.T., isimli şüphelileri kısa sürede yakalamıştı. Emniyetteki ifadelerinde, tartıştıkları kişileri aradıkları sırada gençlerle karşılaştıklarını, bu kişileri tanımadıklarını, iddiaya göre tabancanın da kazayla ateş aldığını söyledikleri ileri sürülen şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

İzmir, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de silahlı saldırı sonucu öldürülen gencin katilleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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