İzmir'de Silahlı Saldırı: Yaralı ve Tutuklu Şüpheli - Son Dakika
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İzmir'de Silahlı Saldırı: Yaralı ve Tutuklu Şüpheli

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Kemalpaşa'da motosikletli saldırgan bir kişiyi vurdu, yaralının durumu kritik. Saldırgan tutuklandı.

18.11.2024 14:18
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Motosiklet kaskıyla geldi, sokak ortasında böyle vurdu

İZMİR - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, bir kişiye yönelik düzenlenen silahlı saldırı anı kameralara yansıdı. Şüphelilerden biri yakalanırken, hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Motosiklet ile bir noktaya kadar ilerleyen 2 şüpheliden yolcu konumunda bulunan E.B., bir süre sonra motosikletten inerek yaya vaziyette yürümeye başladı. Bir iş yerinin önüne gelen E.B., yanında bulunan tabancayla iş yeri önünde bekleyen U.D.'ye ateş etti. Karnından ve elinden yaralanan U.D., kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Saldırı ve kaçış anı kayıtlara yansıdı

Gerçekleştirilen saldırı anı ise çevredeki kameralara yansıdı. Görüntülerde, motosiklette bulunan 2 şüphelinin bir yere kadar ilerlediği, daha sonra ise şüphelilerden birisinin motosikletten inip yaya vaziyette yürüdüğü ve ardından silahlı saldırıyı gerçekleştirip koşar adımlarla olay yerinden kaçarak kendisini bekleyen motosiklete binip hızla uzaklaştıkları görülüyor.

Saldırgan tutuklandı, motosiklet sürücüsü aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile birlikte yapılan çalışmalarda, şüphelinin E.B.olduğu tespit edildi. E.B., Buca ilçesinde kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosikleti kullanan şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir\'de Silahlı Saldırı: Yaralı ve Tutuklu Şüpheli
Kaynak: İHA

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