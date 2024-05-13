İzmir Bornova'da silahlı saldırıya karışan 4 şüpheli Çeşme'de yakalandı - Son Dakika
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İzmir Bornova'da silahlı saldırıya karışan 4 şüpheli Çeşme'de yakalandı

İzmir Bornova\'da silahlı saldırıya karışan 4 şüpheli Çeşme\'de yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olayın ardından polis ekipleri çalışma başlattı ve 4 şüpheliyi Çeşme'de saklandıkları adreste yakaladı. Şüpheliler gözaltına alındı.

13.05.2024 23:10
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İzmir'in Bornova ilçesinde 31 yaşındaki şahsa evinin önünde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili aranan 4 şüpheli, Çeşme ilçesinde saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi 893. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.K. (31) evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna üç mermi isabet eden O.K., kanlar içerisinde evinin bulunduğu apartmana sığındı. Şüpheli veya şüpheliler kaçarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Tabancayla vurularak yaralanan O.K., komşuları tarafından otomobille Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Polis zanlıları aynı gün yakaladı

Olayla ilgili detaylı bir çalışma yürüten İzmir polisi, tabancayla ateş eden 3 şüpheli ve şüphelilerle birlikte hareket edip öncülük yaparak onlara yardım eden kişinin kimliğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışmalarda S.Z. (25), O.D. (27), F.C.B. (25) ve U.K. (24) adlı 4 şüphelinin olayın ardından Çeşme Alaçatı'ya kaçtıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından saklandıkları eve yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Bornova'da silahlı saldırıya karışan 4 şüpheli Çeşme'de yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Bornova'da silahlı saldırıya karışan 4 şüpheli Çeşme'de yakalandı - Son Dakika
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