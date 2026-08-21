İzmir\'de Silahlı Suç Örgütlerine Baskın

İzmir'de, 19 Eylül 2025 tarihinde Emircan Övüç'ün hayatını kaybettiği kanlı çatışmanın perde arkasındaki silahlı suç örgütlerine yönelik 4 ilde eş zamanlı dev bir operasyon düzenlendi. Göztepe'nin 'Yalı' ve 'Forza' isimli taraftar grupları içerisine sızarak rant sağlayan, cinayet ve kurşunlama gibi pek çok suça karışan 59 şüpheliye yönelik soruşturmada 28 kişi gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de duyurduğu şafak baskınlarında örgüt yöneticilerinin tamamı yakalanırken, evlerden adeta cephanelik ve samuray kılıcı çıktı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte faaliyet gösteren spor kulüplerinden Göztepe'nin 'Yalı' ve 'Forza' adlı taraftar grupları içine gizlenen silahlı suç örgütlerine ağır bir darbe indirdi. Yaklaşık iki yıl süren teknik ve fiziki takip sonucunda, bu iki grubun taraftarlık maskesi altında kendi üyelerine haksız rant sağlamak, karşı gruba üstünlük kurmak ve intikam almak amacıyla adeta birer silahlı suç örgütüne dönüştükleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, 19 Eylül 2025 tarihinde Göztepe-Beşiktaş maçının ardından Paten Parkı mevkiinde Yalı grubu üyesi Emircan Övüç'ün Forza grubu üyeleri tarafından öldürülmesi başta olmak üzere; iş yeri kurşunlama, silahlı tehdit, adam kaçırma ve bıçaklı yaralama gibi zincirleme suçlar bütüncül olarak incelendi.

Adalet Bakanı Gürlek duyurdu; tüm yöneticiler yakalandı

Geniş çaplı soruşturma çerçevesinde, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de sosyal medya hesabından detaylarını paylaştığı 21 Ağustos 2026 tarihli eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. İzmir merkezli olmak üzere Kocaeli, Konya ve Muğla illerinde belirlenen 39 adrese şafak vakti girildi. Haklarında gözaltı kararı bulunan ve aralarında örgüt yöneticilerinin de yer aldığı 32 aktif üyeden 28'i kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon kapsamında her iki örgütün tüm yöneticileri ele geçirilirken, 4 firari şahsı arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Dosya kapsamında toplam şüpheli sayısının 59 olduğu ve bu kişilerden 27'sinin halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.

Ele geçirilen suç aletleri ve suç bilançosu

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek ve havalı/kurusıkı tabancalar, 1 adet uzun namlu şarjörü ve çok sayıda çeşitli ebatlarda mühimmat, 1 samuray kılıcı, 1 rambo bıçağı ve beyzbol sopası ile bir miktar uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi. Eylemler arasında; bir kişinin öldürülmesi, çok sayıda silahlı yaralama, hürriyetten yoksun kılma ve iş yeri kurşunlama bulunuyor.

Göztepe Spor Kulübü ile bağlantısı yok

Soruşturmayı titizlikle yürüten adli makamlar ve emniyet güçleri, operasyonun tamamen bireysel suçlara ve örgütlenmelere yönelik olduğunu; Göztepe Spor Kulübü yöneticilerinden ve çalışanlarından hiçbir ismin olaylarla bağlantısının bulunmadığını özellikle vurguladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ve çok yönlü soruşturma devam ediyor.