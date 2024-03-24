İzmir'de sokak ortasında kadına şiddet kamerada
İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırgan, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay gece saatlerinde Bornova Kazımdirik Mahallesi'nde meydana geldi. Sevgili olduğu iddia edilen çift, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından kız arkadaşını darp etmeye başlayan saldırgan, sokaktaki diğer kişi tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğrayan kadın ise arabanın camlarını yumruklamaya başladı. Bunun üzerine şahıs kız arkadaşını darp ederek yere düşürdü.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, şahsın darp ettiği kız arkadaşının başında beklediği görüldü.
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Bornova ilçesinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, tartıştığı kız arkadaşını sokak ortasında darbeden saldırganın saldırısı görülüyor. Olayın ardından saldırganın darp ettiği kadının başında beklediği görülüyor.
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