İzmir'de Sokak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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İzmir'de Sokak Tartışması Kanlı Bitti

İzmir\'de Sokak Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir vatandaş, sokaktaki kişilerle yaşadığı tartışma sonucunda tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis çalışma başlattı. Yaralı vatandaşın hayati tehlikesi bulunuyor.

15.05.2024 04:07
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İzmir'in Bayraklı ilçesinde sokaktaki kişilerle tartışan balkondaki vatandaş, tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi 1629/4 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin balkonunda bulunan Orhan Ö. ile sokaktan geçen kişiler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan laf dalaşının ardından sokakta bulunan kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı. Vücuduna mermi isabet eden üç çocuk babası Orhan Ö., yaralanırken şüpheliler olay yerinden kaçtı. Karnına isabet eden mermiyle yaralanan Orhan Ö., ağabeyi S.Ö. tarafından otomobille Bayraklı Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Orhan Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirilirken, polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Sokak Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika

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