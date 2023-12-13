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İzmir'de suç örgütleri çökertildi - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütleri çökertildi

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'KAFES-18 Operasyonu' kapsamında İzmir'de yapılan operasyonda, iki suç örgütü çökertildi. Operasyonda, sahte kimlik ve plakalarla imtiyaz sağlayan suç örgütü lideri İnanç Meçul de gözaltına alındı.

İzmir\'de suç örgütleri çökertildi
13.12.2023 - 10:41,
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İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'KAFES-18 Operasyonu'nun İzmir ayağında iki suç örgütü çökertildi. Özellikle Torbalı ilçesinde kendisini emniyet mensubu olarak tanıtıp vatandaşları baskı altına alan ve sahte kimlik ve plakalarla kendilerine imtiyaz sağladığı anlaşılan suç örgütü lideri İnanç Meçul de gözaltına alınan şüpheliler arasında yer aldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'KAFES-18 Operasyonu'nun İzmir ayağı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. 28 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ile, 4 polis telsizi, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Operasyonda iki ayrı suç örgütünden toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kendisine emniyet mensubu süsü vermiş

İki ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen faaliyetlerde, özellikle Torbalı ilçesinde İnanç Meçul'ün yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Meçul'ün kendisine polis süsü vererek vatandaşları baskı altına aldığı, sahte kimlik ve plakalarla kendisine ve çevresine imtiyaz sağladığı, tehdit ve cebir ile dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Operasyonda Meçul'ün de gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
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