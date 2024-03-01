İzmir'de suç örgütlerine ve kaçakçılara bir günde 3 operasyon: 43 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütlerine ve kaçakçılara bir günde 3 operasyon: 43 şüpheli yakalandı

İzmir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik çok sayıda tabanca, tüfek ve örgütsel doküman ele geçirildi. Toplamda 43 şüpheli yakalandı. Operasyonlar kapsamında suç örgütlerine silah temin eden şahıslar da gözaltına alındı. Ayrıca, kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüpheliler de yakalandı ve büyük miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

01.03.2024 23:12  Güncelleme: 23:13
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İzmir'de suç örgütlerine ve kaçakçılara bir günde 3 operasyon: 43 şüpheli yakalandı

İZMİR - İzmir'de polis ekipleri tarafından suç örgütleri ve kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, çok sayıda tabanca, tüfek ve örgütsel doküman ele geçirilirken, olaylarla ilgili toplam 43 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri'nce (KOM Birimleri) tarafından 27 Şubat günü gerçekleştirilen çalışmalarda, kentte suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, vergi kaçakçılığı, tefecilik ve dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde etmek suretiyle devleti zarara uğratarak, vatandaşları mağdur eden suç örgütlerine ve bu suç örgütlerine yasa dışı silah temini sağlayan suç grupları ile ilimizde kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatı gerçekleştiren suç gruplarına yönelik çalışmalar yürütüldü. Çalışmalar kapsamında 27 Aralık günü ekipler 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Dirikanlar çökertildi

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Dirikanlar suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 4 şüpheli ile birlikte 2 tabanca ve örgütsel doküman ele geçirdi. Aynı operasyon kapsamında Balçova, Seferihisar ve Karabağlar ilçelerinde suç örgütlerine silah temin eden şahıslara yönelik yapılan çalışmada ise, 19 tabanca, 5 av tüfeği, 127 fişek, 49 kartuş, 4 bıçak ve 1 kılıç ele geçirilirken 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Kafeslendiler

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise, Türkiye geneli gerçekleştirilen KAFES-49 operasyonu kapsamında, İzmir ilinde tefecilik, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık suçları ile haksız kazanç elde ederek devleti zarara uğrattığı ve vatandaşları mağdur ettiği tespit edilen şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda, 23 şüpheli şahıs yakalanırken çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaçakçılara geçit yok

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ise, ilde kaçak tütün ve tütün mamullerinin imalat, ticaret ve sevkiyatını yapan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 12 şüpheli yakalanırken, 1 tabanca, 59 fişek, 3 milyon 858 bin 200 boş makaron, 247 bin 540 doldurulmuş makaron, 4 bin 300 sahte bandrol, 2 bin 797 kilogram kıyılmış tütün, 63 elektronik sigara cihazı ve likidi ile 7 imalat malzemesi ele geçirildi.

KOM birimleri tarafından yapılan ortak çalışmalarda ise, 22 tabanca, 186 fişek, 3 milyon 858 bin 200 boş makaron, 247 bin 540 içi doldurulmuş makaron, 4 bin 300 sahte bandrol, 2 bin 797 kilogram kıyılmış tütün, 63 elektronik sigara cihazı ve likidi, 7 adet imalat malzemesi, 49 adet kartuş, 4 bıçak, 1 kılıç ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de suç örgütlerine ve kaçakçılara bir günde 3 operasyon: 43 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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