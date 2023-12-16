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İzmir'de suç örgütü lideri ve 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de suç örgütü lideri ve 5 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 'KAFES-18 Operasyonu'nun İzmir ayağında çökertilen suç örgütünün lideri İnanç Meçul ve 5 örgüt üyesi tutuklandı. Meçul'ün Torbalı ilçesinde kendisini polis olarak tanıtarak vatandaşları baskı altına aldığı ve sahte kimlik ve plakalarla imtiyaz sağladığı ortaya çıktı.

İzmir\'de suç örgütü lideri ve 5 şüpheli tutuklandı
16.12.2023 - 00:10,
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İzmir'de suç örgütü lideri İnanç Meçul tutuklandı

İzmir'de 'İnanç Meçul Suç Örgütü'ne operasyonda 6 tutuklama

İZMİR - İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'KAFES-18 Operasyonu'nun İzmir ayağında çökertilen suç örgütünün lideri İnanç Meçul ve örgüt üyesi 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İnanç Meçul'ün özellikle Torbalı ilçesinde kendisini emniyet mensubu olarak tanıtıp vatandaşları baskı altına aldığı, sahte kimlik ve plakalarla kendisine imtiyaz sağladığı ortaya çıkmıştı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen 'KAFES-18 Operasyonu'nun İzmir ayağı, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. 13 Aralık sabahı 28 hedef şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ve fişek ile, 4 polis telsizi, bir miktar uyuşturucu madde ve çok sayıda çek-senet ele geçirildi. Operasyonda iki ayrı suç örgütünden toplam 21 şüpheli gözaltına alındı.

Kendisine emniyet mensubu süsü vermiş

İki ayrı suç örgütüne yönelik yürütülen faaliyetlerde, özellikle Torbalı ilçesinde İnanç Meçul'ün yönettiği suç örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, Meçul'ün kendisine polis süsü vererek vatandaşları baskı altına aldığı, sahte kimlik ve plakalarla kendisine ve çevresine imtiyaz sağladığı, tehdit ve cebir ile dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde ettiği tespit edildi.

İnanç Meçul ve 5 şebeke üyesi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İnanç Meçul ve 5 örgüt üyesi daha çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Kaynak: İHA
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İçişleri Bakanlığı, Torbalı, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de suç örgütü lideri ve 5 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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