 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama, 6 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama, 6 gözaltı

İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşüren ve maddi durumu kötü olan vatandaşlardan haksız menfaat sağlamaya çalışan suç örgütüne yönelik iki operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 6 kişi daha gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 tabanca, 1 bıçak ve dijital materyaller ele geçirildi.

İzmir\'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama, 6 gözaltı
05.01.2024 - 10:50,
Abone Ol

İzmir'de vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşüren, maddi durumu kötü ve zor durumda olan vatandaşlardan; tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalışan suç örgütüne yönelik iki operasyonda 3 şüpheli tutuklandı, 6 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Menemen ve Foça ilçelerinde, liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki ayrı operasyon yapıldı. Operasyon dahilinde 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. İkinci operasyonda ise 6 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği baskınlar kapsamında, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün, Menemen ve Foça ilçelerinde vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, maddi durumu kötü ve zor durumda olan vatandaşlardan; tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, Menemen, İzmir, Tutuklama, İzmir, Gözaltı, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama, 6 gözaltı - Son Dakika


11:00
CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59
Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41
Gram altın 1.960 liradan satılıyor Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37
Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33
Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26
150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20
Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56
Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi

Son Dakika
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
10:41 Gram altın 1.960 liradan satılıyor
10:37 Önce zam sonra indirim! Akaryakıtta fiyat göstergeleri yine değişecek
10:33 Öğrenci yurdunda TÜBİTAK birincisine işkence iddiası! Koç Üniversitesi ve Ümit Özdağ'dan art arda açıklamalar
10:26 150 milyonluk liralık vurgun yaparak yurt dışına kaçtıkları iddia edilen fenomen Talu çifti yakalandı
10:20 Genelevlere hayat kadını gönderiyormuş! Kırmızı bültenle aranan Nilufar Mirxanova, Çanakkale'de yakalandı
09:56 Çete üyesine işkence yapıp tahta kaşıkla cinsel saldırıda bulunan 6 kişiye 203 yıl hapis istemi
09:51 Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! İstanbul'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
09:28 Usta Oyuncu Ayla Algan'ın 2024 Yılı İçin Çektiği Video Ortaya Çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 11:22:47. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir'de suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama, 6 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement