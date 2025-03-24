İzmir'de Taksi Gasbı: Silah Bulunamadı

Taksiciye dehşeti yaşatmıştı, silah kullanmamış

İZMİR - İzmir'de müşteri kılığında bindiği taksinin sürücünün boynuna sarılıp gasbeden saldırgan olayında, yapılan kamera incelemelerinde silah bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Taksi şoförüne saldıran şüphelinin ise kimliği belirlenirken, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde yaşanan olayda kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler idaresindeki 35 T 7898 plakalı taksiye binip arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. Özişleyen, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı. Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Dehşet anları kamerada

Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan saldırganın, 'Çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'Yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

Silah bulgusuna rastlanmadı

Tayfun Özişçiler'in kamera görüntüleriyle birlikte şikayetçi olmasının ardından İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede, taksi içerisinde bulunan kameralar incelendiğinde herhangi bir silah bulgusuna ulaşılamadığı öğrenildi.

Saldırganı yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.