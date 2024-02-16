İzmir'de Tehlikeli Makas Atan Sürücü Yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de Tehlikeli Makas Atan Sürücü Yakalandı

İzmir\'de Tehlikeli Makas Atan Sürücü Yakalandı

İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücü, acelesi olduğunu belirterek şerit ihlali yaptığını itiraf etti. Cezai işlem uygulanırken, sürücü adli işlem için polis merkezine teslim edildi.

16.02.2024 13:57  Güncelleme: 13:58
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İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte seyir halindeyken makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü, polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan sürücü, acelesi olduğu için şerit ihlali yaparak makas attığını itiraf etti.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medyada yayılan bir görüntüde, 35 HD 591 plakalı aracın Ankara Caddesi üzerinde birbiri ardına şerit ihlali yaptığı ve trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edildi. Yürütülen çalışma kapsamında, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, araç sürücüsünü tespit etti. Trafiği tehlikeye atarak şerit ihlali yapan sürücü T.D., polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Acelesi varmış

Polisteki ilk ifadesinde T.D.'nin, görüntüdeki aracı kendisinin kullandığını, acelesi olduğunu ve bu nedenle birbiri adına şerit ihlali (makas atma) yaptığını söylediği öğrenildi. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek (makas atma) ve trafik kural ve yasaklarına uymamak maddelerinden cezai işlem uygulanırken, T.D., adli işlem yapılmak üzere Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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