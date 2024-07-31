İzmir'de tesisat ustası arkadaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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İzmir'de tesisat ustası arkadaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tesisat ustası Osman Şahin'in arkadaşıyla evde tartışması sonucu av tüfeğiyle vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor. Şüpheli, olay yerinden kaçarak izini kaybettirmiştir.

31.07.2024 13:41
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tesisat ustası arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldüren ve ardından olay yerinden kaçarak sırra kadem basan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, saat 00.40 sıralarında Karşıyaka Goncalar Mahallesi 6005/1 sokakta bulunan evde meydana geldi. İddiaya göre, tesisat ustası Osman Şahin (45), kimliği henüz tespit edilemeyen arkadaşıyla evde bulundukları esnada aralarında tartışma meydana geldi. Bunun üzerine cinayet şüphelisi, Osman Şahin'in arkadaşına ait evde bulunan av tüfeğiyle göğsünden vurdu. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ederken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Adrese gelen sağlık ekiplerince Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, sırra kadem basan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Osman Şahin, Karşıyaka, İzmir, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de tesisat ustası arkadaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de tesisat ustası arkadaşını av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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