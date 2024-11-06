İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

İzmir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Torbalı'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

06.11.2024 16:56
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İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde İzmir- Aydın Otobanı Torbalı yol ayrımında meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden O.K. yönetimindeki 35 TLT 13 plakalı kamyon, yol ayrımına 500 metre kala yolun sağında emniyet şeridinde park halinde duran 16 KKS 23 plakalı kamyon ile dorseyi kontrol eden sürücü Ö.C.'ye çarptı. Daha sonra arkadan gelen A.A.K. yönetimindeki 45 AHC 286 plakalı araç da 35 TLT 13 plakalı kamyona çarptı.

Kazada, park halindeki aracın sürücüsü Ö.C. olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan kamyon sürücüsü O.K.'nin ise omuzunda kırıklar meydana geldiği öğrenildi. O.K., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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