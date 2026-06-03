İzmir'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında Gümüldür İnönü Mahallesi Seferihisar-Kuşadası yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özdere istikametine seyreden O.K. (76) idaresindeki 35 AK 5083 plakalı otomobil ile Seferihisar yönüne giden M.S.C. (26)yönetimindeki 35 DC 7585 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yolcu hayatını kaybetti

Adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 35 AK 5083 plakalı otomobilde yolcu konumunda bulunan Erkan Gergin'in (48) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücüler O.K. ve M.S.C. ile araçlarda bulunan H.T. (27) ve F.Ç. (42), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sürücü O.K. Gaziemir Devlet Hastanesinde, diğer 3 yaralı ise Seferihisar Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Erkan Gergin'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR