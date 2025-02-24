İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Tutuklama

İzmir Buca'da alkollü sürücülerin karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 sürücü tutuklandı.

24.02.2025 23:24
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İzmir'de 2 kişinin öldüğü kazada 2 kişi tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobil ile kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti. Alkollü olduğu belirlenen 2 araç sürücüsü de tutuklandı.

Kaza, dün saat 03.45 sıralarında Yiğitler Mahallesi 361 Sokak ile Fevzi Çakmak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 3 kişinin bulunduğu 35 AOE 404 plakalı otomobil, sokaktan karşıya geçmek isterken cadde kesişiminde 35 BSJ 475 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Meydana gelen kazada iki araç da hurdaya dönerken, kazanın ardından durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, otomobilde bulunan Altan Yıldırım'ın kaza yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta olan ve ağır yaralanan İsmail Altay ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve tedavi altına alınan Altay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca kazaya karışan 2 şoförün de yaralandığı belirlendi.

2 araç sürücüsü de alkollü çıktı

Öte yandan, yaralı olarak hastaneye kaldırılan araç sürücülerine alkol testi yapıldı. Kontrolde, Orhan İlaslan'ın 1.22, Mehmet Akif Kervancıoğlu'nun ise 0.94 alkollü oldukları tespit edildi. Hastanede tedavileri tamamlanan sürüler taburcu edilerek emniyete sevk edildi. Polisteki işlemeleri tamamlanan iki araç sürücüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, İzmir, Buca, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Tutuklama - Son Dakika

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