İzmir'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Teslim Oldu - Son Dakika
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İzmir'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Teslim Oldu

İzmir\'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Teslim Oldu

İzmir'de yolun karşısına geçmek isteyen Nusret Mansur'a çarpan sürücü kaçtı, sonra geri dönüp teslim oldu.

03.10.2024 09:24
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İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı adam kaza yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücü ise daha sonra pişman olup kaza yerine dönerek polis ekiplerine teslim oldu.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Oğuzlar Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlkan D. yönetimindeki 35 FR 187 plakalı Seat marka araç, seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen Nusret Mansur'a (66) çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Mansur kanlar içerisinde yerde kalırken, araç sürücüsü İlkan D. kazanın ardından araçtan inerek kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde otomobilin çarptığı Nusret Mansur'un kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mansur'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Önce kaçtı, sonra pişman oldu

Kazanın ardından kayıplara karışan araç sürücüsü İlkan D., kısa süre sonra kaza yerine gelerek polise teslim oldu. Gözaltına alınan sürücü, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın ardından tek şeritten ilerleyen trafik, otomobilin yoldan çekilmesinin ardından normale döndü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Trafik Kazası: Yaya Hayatını Kaybetti, Sürücü Teslim Oldu - Son Dakika

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