İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 11 Tutuklama

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İzmir'in Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından 12 ev ve 2 iş yerine gerçekleştirilen operasyonda, yüklü miktarda uyuşturucu ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Konak ilçesinde 9-19 Ekim tarihleri arasında, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda, 12 ev ve 3 iş yerine baskınlar gerçekleştirilirken adreslerde yapılan aramalarda, 289 adet ekstazi hap, bin 341 adet uyuşturucu nitelikli yeşil reçeteye tabi sentetik hap, 102 gram kokain, 161 gram esrar, 210 gram metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen 47 bin Türk Lirası, 200 ABD Doları, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 21 mermi, 9 fişek ve 7 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden G.A. (18), G.S. (28), T.G. (45), N.U. (42), M.T. (30), S.A. (40), G.U. (18), N.U. (45), B.D. (22), A.B. (28) ve İ.S. (37) adlı 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - İZMİR