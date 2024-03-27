İzmir Buca\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Bin 589 Sentetik Hap Ele Geçirildi

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İzmir'in Buca ilçesinde, uyuşturucu taciri bir şüphelinin evinde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 5 bin 589 sentetik hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı birimler, T.K. adlı bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliyi yakalayan ekipler tarafından adresinde yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi 5 bin 589 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 90 fişek, 1 yarı otomatik av tüfeği, 8 kartuş ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen T.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR