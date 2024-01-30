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İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine baskın yapıldı - Son Dakika
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İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine baskın yapıldı

İzmir\'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine baskın yapıldı

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, G.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda 224 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı ve soruşturma başlatıldı.

30.01.2024 17:05
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İzmir'de uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelinin evine baskın yapıldı. Yapılan operasyonda çok sayıda sentetik ecza ele geçirildi.

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri G.G. isimli şüphelinin uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi edinmesi üzerine harekete geçti. Şüphelinin belirlenen adresine dün operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda; 16 tablet halinde 224 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili hakkında soruşturma başlatılan şüpheli, G.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine baskın yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de uyuşturucu ticareti yapan şüphelinin evine baskın yapıldı - Son Dakika
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