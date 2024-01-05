İzmir'de vatandaşları tuzağa düşüren suç örgütüne iki ayrı operasyon

İZMİR - İzmir'de, vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşüren, parasal durumu kötü ve zor durumda olan vatandaşlardan; tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalışan suç örgütüne yönelik iki operasyonda, 3 şüpheli tutuklandı, 6 kişi daha gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, suç örgütlerine yönelik operasyonlar devam ediyor. Menemen ve Foça ilçelerinde, liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütüne yönelik Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, iki ayrı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine konuldu. İkinci operasyonda ise 6 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. 1 tabanca, 1 bıçak ve çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği baskınlar kapsamında, 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Liderliğini İ.B.'nin yaptığı suç örgütünün, Menemen, Foça ilçelerinde vatandaşları iş yerlerine ortak olma vaadiyle tuzağa düşürdükleri, parasal durumu kötü ve zor durumda olan vatandaşlardan; tehdit, baskı ve zor kullanarak haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarının tespit edildiği belirtildi.