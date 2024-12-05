İzmir'de Yangın: Kardeşler Son Anda Kurtuldu - Son Dakika
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İzmir'de Yangın: Kardeşler Son Anda Kurtuldu

İzmir'de yangında iki kardeş son anda kurtulurken, aileye valilikten konteyner ve ev desteği sağlandı.

05.12.2024 23:30
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İzmir'de 2 kardeş yangından son anda kurtuldu, aileye valilik sahip çıktı

İZMİR - İzmir'i Tire ilçesinde, 6 ay önce eşini kanserden kaybeden Pembe Bacaksız, rahatsızlanınca hastaneye giderken 2 çocuğunu yanına alıp 2 çocuğunu da evde bıraktı. Elektrik kontağından çıkan yangın sonucu iki kardeş yangına uykuda yakalandı ve alevlerin arasından son anda kurtuldu. Ev ve eşyalar küle dönerken, İzmir Valiliği talimatı ile aileye barınmaları için ilk olarak konteyner tahsis edildi, prefabrik ev yapımına ise hızla başlanıldı.

Edinilen bilgiye göre, 6 ay önce eşi Mevlüt Bacaksız'ı kolon kanseri hastalığından dolayı kaybeden, 1'i zihinsel engelli 4 çocuk annesi Pembe Bacaksız (43), Tire Kireli Mahallesi'ndeki evinde geçtiğimiz günlerde rahatsızlandı. C.B. ve A.B.'yi evde bırakan anne Pembe Bacaksız, zihinsel engelli kızı S.B. ile B.B. (4)'yi yanına alarak, kendisini hastaneye götürmesi için aynı mahallede yaşayan annesi Ayten Ceyhan'ın yanına gitti.

İki kardeş yangında uyuyakaldı

2 kardeş C.B. ve A.B., evde uyudukları esnada elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler evin içerisini sararken, son anda durumu fark eden 2 kardeş, kendilerini zar zor evin dışarısına attı. Ev çıkan yangında küle dönerken, anne ve 4 evladı kullanılamaz hale gelen evlerinin ardından gözyaşları döktü. Yaşanan olayın ardından 4 çocuğunu da yanına alan anne Pembe Bacaksız, yakınlarının yanına yerleşti.

Devletin şefkatli eli aileye uzatıldı

Olayın adından Tire AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, aileye yardımcı olmak için harekete geçti. Durumun Tire Kaymakamlığı ve İzmir Valiliğine bildirilmesi üzerine yetkililer, hızla olaya müdahil oldu. İzmir Valisi Süleyman Elban'ın talimatıyla, AFAD tarafından aile için mahallede konteyner tahsis edildi. Anne ve 4 çocuğu konteynere yerleşirken, prefabrik ev yapımına ise hızla başlanıldı. Ayrıca, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aileye destek sağladı.

"Allah, devletimden razı olsun"

4 çocuğu ile tekrar hayata sarılan anne Pembe Bacaksız, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada, "Kısa süre önce eşimi kaybettim, ardından evsiz kaldım. Yangında çocuklarımın kılına zarar gelmediği için çok mutluyum. Allah, devletimden razı olsun. Bizi aç ve açıkta koymadı" ifadeleri kullandı.

Yangının ardından çok kez aileyi ziyaret eden Tire AK Parti İlçe Başkanı Kadir Uğurlu ise "Devletimizin gücü ve şefkatiyle, Tireli ailemize sahip çıkmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bacaksız ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yangın: Kardeşler Son Anda Kurtuldu - Son Dakika

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