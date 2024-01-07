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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan şahıs tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen bir şahsın adresine yapılan operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği ve 62 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir\'de yasa dışı silah ticareti yapan şahıs tutuklandı
07.01.2024 - 08:57,
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İzmir'in Menemen ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptığı belirlenen şahsın adresine operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesinde O.T. adlı bir kişinin silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aliağa Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından adrese gerçekleştirilen baskında şüpheli, kıskıvrak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda ise 6 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 otomatik av tüfeği ve 62 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen O.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan şahıs tutuklandı - Son Dakika


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