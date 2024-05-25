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İzmir'de yelkenli tekne ile yurt dışına kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü yakalandı

İZMİR - İzmir'in Urla ilçesi açıklarındaki uluslararası sularda, yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 FETÖ'cü operasyonla yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı ve İzmir MİT Bölge Başkanlığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak; yelkenli tekne ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışan, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Urla İlçesi Tektaş Burnu 6.5 mil güneyinde, uluslararası sularda 2 sahil güvenlik botu tarafından düzenlenen operasyonda; 16.3 metre boyunda, Türk bayraklı 'EVENSTAR' isimli yelkenli tekne içerisinde 11 şüpheli yakalandı. Yakalanan 11 şüpheliden 10'u, 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak, KHK kaydı bulunması' suçlarından gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.