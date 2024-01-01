İzmir\'de yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan magandalar yakalandı

İzmir'de, yılbaşı kutlamaları sırasında tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar, suçüstü yakalandı. Polis tarafından yakalanan 14 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yeni yılda gece boyunca denetimlerde bulundu. Kutlamalar esnasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerince tespit edildi. Suçüstü yakalanan 14 maganda hakkında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. - İZMİR