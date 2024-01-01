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İzmir'de yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan magandalar yakalandı

İzmir'de yapılan yılbaşı kutlamaları sırasında tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar, polis tarafından suçüstü yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler sonucunda 14 kişiye adli işlem uygulandı.

İzmir\'de yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan magandalar yakalandı
01.01.2024 - 08:01,
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İzmir'de, yılbaşı kutlamaları sırasında tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açan magandalar, suçüstü yakalandı. Polis tarafından yakalanan 14 kişiye adli işlem yapıldı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yeni yılda gece boyunca denetimlerde bulundu. Kutlamalar esnasında tabanca ve pompalı tüfekler ile havaya ateş açan magandalar, polis ekiplerince tespit edildi. Suçüstü yakalanan 14 maganda hakkında 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem yapıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yılbaşı kutlamalarında havaya ateş açan magandalar yakalandı - Son Dakika
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