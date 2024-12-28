İzmir'de Yılbaşı Trafik Önlemleri - Son Dakika
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İzmir'de Yılbaşı Trafik Önlemleri

İzmir\'de Yılbaşı Trafik Önlemleri

İzmir'de yılbaşı gecesi 1432 trafik polisi görev alacak, denetim ve tedbirler artırılacak.

28.12.2024 17:23
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İzmir'de yılbaşı gecesi önlemleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı bin 432 trafik polisi görev alarak sahada olacak.

İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel başkanlığında, yılbaşı tedbirleri kapsamında, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimler ile koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda yılbaşı günü kentte alınacak olan önlemler konuşulurken, tedbirler kapsamında bin 432 trafik polisinin kent genelinde görev alması kararlaştırıldı. Toplantıda, trafik akımının yoğunlaşacağı öngörülen alışveriş merkezleri, eğlence ve turizm merkezlerinin bulunduğu noktaların da denetim altında tutulacağına karar verildi. Öte yandan şehir merkezinde 160 nokta ve AVM girişlerinde 195 yaya personel, 51 şahin, 148 resmi ekip, 17 de sivil ekip olmak üzere 76 trafik polisi de yılbaşı gecesi görev başında olacak.

Kazalara hızlı müdahale ile yollar açık tutulacak

Yılbaşı günü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında yer alan 82 noktada 17 şahin, 101 resmi 10 da sivil ekip olmak üzere 413 trafik polisiyle mesai yapacak. Kent merkezinin yanı sıra dış ilçe trafik birimlerinde 25 yaya personel, 19 Şahin, 77 resmi ekip olmak üzere 253 trafik polisi görev yapacak. Ayrıca 31 Aralık akşamı meydana gelebilecek trafik kazalarının en kısa sürede kaldırılması ve yolların açık tutulması hedefiyle Altınyol, Ankara Caddesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı gibi trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda sabit ve seyir halinde ekipler, yılbaşı günü sahada görev yapacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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