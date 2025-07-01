İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Gözaltında - Son Dakika
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İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Gözaltında

İzmir\'de Yolsuzluk Operasyonu: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Gözaltında
01.07.2025 15:34  Güncelleme: 16:01
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı yolsuzluk operasyonunda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma, İZBETON A.Ş. ve çeşitli kooperatiflerde tespit edilen yolsuzlukları kapsıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da gözaltına alındığı yolsuzluk operasyonu ile yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma dahilinde 3 ayrı dosyada, 1 milyar TL'yi aşan kooperatif, araç kiralama ihaleleri ve yol yapım usulsüzlüğünün tespit edildiği öğrenildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla aralarında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şenol ve Aslanoğlu ile birlikte 109 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden Yunus Öz'ün ise vefat etmiş olduğu anlaşılırken 47 şüphelinin ise yakalanmalarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kooperatif yolsuzluğu

İZBETON A.Ş., İzmir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve toplam 463 kooperatif mağdurunun müşteki olduğu dosyada, özellikle Örnekköy ve Gaziemir ilçelerinde İZBETON ile bazı kooperatifler arasında yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmeleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, Örnekköy projesinde 41 milyon 935 bin TL'lik nitelikli dolandırıcılık tespit edildi. Gaziemir projesinde benzer usulsüzlükler görülürken, zararın boyutu henüz netleştirilemedi. Ayrıca İZBETON'un 2021-2024 yılları arasında gerçekleştirdiği konaklama, seyahat ve organizasyon harcamalarında 5 milyon 937 bin TL'lik usulsüzlük ortaya çıktı.

Araç kiralama ihaleleri

İZBETON A.Ş., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin müşteki olduğu dosya çerçevesinde, İZBETON'un araç kiralama işlerinde gerçekleştirdiği ihale süreçlerinde de büyük çaplı usulsüzlükler tespit edildi. ÇEVLOG ve EGETEM şirketlerine yapılan araç kiralama ihaleleri nedeniyle, 243 milyon 305 bin TL kamu zararı, 224 milyon 752 bin TL yersiz ödeme oluştu. Bilirkişi raporlarına göre, Arvento takip sistemine kayıtlı olmayan araçlar nedeniyle İZBETON A.Ş. yaklaşık 967 milyon TL zarara uğratıldı. ONAS ve ASYOL isimli firmalarla yapılan başka bir araç kiralama ihalesinde de, 18 milyon 933 bin TL kamu zararı ve 29 milyon 841 bin TL yersiz ödeme tespit edildi.

Yapım ihalesi usulsüzlüğü

Yine müşteki olarak İZBETON A.Ş., İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı dosyada ise, İZBETON'un RAMER ve SİYAM firmalarına verdiği yol yapım ve asfalt kaplama işlerinde de büyük usulsüzlük iddiaları gündeme geldi. İhale sonucunda, 18 milyon 933 bin TL kamu zararı, 20 milyon 35 bin TL yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılıktan operasyon açıklaması

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZBETON şirketi ve kooperatiflere yönelik operasyonla açıklama yayınladı. Açıklamada şu sözlere yer verildi: "Sayıştay Raporu, Mülkiye Müfettişi Raporu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Denetim Raporu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığı İç Denetim Raporu ve Bilirkişi raporlarında; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile iştirak şirketi İZBETON AŞ' nin ilgili kooperatifler ile yaptığı kentsel dönüşüm kapsamında konut yapımına ilişkin sözleşmelerde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ arasında ve İZBETON AŞ ile alt yükleniciler arasında gerçekleştirilen toplam 17 adet araç ve iş makinesi kiralama ile asfalt yapım işlerine konu ihalelerde "İhaleye Fesat Karıştırma değerlendirilebilecek usulsüzlükler bulunduğunun, ve "Edimin İfasına Fesat Karıştırma" olarak İZBETON AŞ' nin 2021-2024 yılları arasında konaklama, seyahat, uçak bileti, yemek ve organizasyon giderlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle kamu zararına neden olunduğunun, tespit edilmesi, öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen belirtilen kentsel dönüşüm projelerine ilişkin olarak ilgiler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyuruları birlikte değerlendirilerek; Cumhuriyet Başsavcılığımızca İzmir Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki İZBETON AŞ ilgilileri hakkında soruşturma başlatılmıştır." - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: Tunç Soyer ve Şenol Aslanoğlu Gözaltında - Son Dakika

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