İzmir'de yüksek faiz vaadiyle 5 milyar TL toplayan Ocakçı Holding'in sahipleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İzmir'de yüksek faiz vaadiyle 5 milyar TL toplayan Ocakçı Holding'in sahipleri adliyeye sevk edildi

İzmir\'de yüksek faiz vaadiyle 5 milyar TL toplayan Ocakçı Holding\'in sahipleri adliyeye sevk edildi

İzmir'de faaliyet gösteren Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında bulunduğu 32 şüpheli, yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden toplamda 5 milyar 123 milyon TL para topladıkları iddiasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin FETÖ'den ihraç edildiği de ortaya çıktı.

09.02.2024 13:50
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İzmir'de, yüksek faiz vaadiyle 3 bin 100 kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen ve FETÖ'den ihraç edildiği ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı'nın da aralarında olduğu toplamda 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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İzmir, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İzmir'de yüksek faiz vaadiyle 5 milyar TL toplayan Ocakçı Holding'in sahipleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de yüksek faiz vaadiyle 5 milyar TL toplayan Ocakçı Holding'in sahipleri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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