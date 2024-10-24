İzmir\'de Ziraat Arazisinde Yangın

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İzmir'in Kınık ilçesinde ziraat arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçrarken, alevlere havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat 12.32'de ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde bulunan ziraat arazisinde meydana gelirken, alevler ormanlık alana da sıçradı. Yangının başlamasından 5 dakika sonra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 1 helikopter, 27 arazöz, 7 su ikmal, 4 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahaleye başladı.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. - İZMİR