İzmir'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5'i adli kontrolle serbest bırakılırken, baba ve iki oğlu tutuklandı.

22.04.2024 20:27
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İzmir'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Konak ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan 3 çocuk babası şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 5'i adli kontrolle salınırken, baba ve iki oğlu tutuklandı.

Olay, 18 Nisan günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. Kadriye Mahallesi'nde K.E. (51), oğulları E.E. ve A.E. ile husumetli oldukları Halil Kızıltepe arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Kızıltepe, tabancayla açılan ateş sonucunda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince durumu ağır olan Kızıltepe, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, kavgayı gören iki ailenin yakınları arasında çıkan arbedeye müdahale için çevik kuvvet polisleri olay yerine sevk edildi. Polisler baba K.E.'yi gözaltına alırken, olay sonrası kaçan oğulları E.E. ve A.E.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Hastanede kalbi üç kez duran ve doktorların müdahalesiyle tekrar hayata döndürülen 3 çocuk babası Halil Kızıltepe, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Baba ve iki oğlu tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, baba K.E.'nin ardından oğulları E.E. ve A. E.'nin yanı sıra olaya karıştıkları tespit edilen E.E. (16), M.Ü. (53), E.T. (41), S.I. (34), ve M.D.'yi kent merkezi ve Menderes ile Menemen ilçelerinde düzenlenen operasyonlar ile yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlen şüphelilerden baba K.E. ile oğulları E.E. ve A.E., tutuklanırken, diğer 5 şüpheli ise adli kontrolle salıverildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki cinayette baba ve iki oğlu tutuklandı - Son Dakika

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