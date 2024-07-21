İzmir'deki kan davası cinayetinde yeni gelişme - Son Dakika
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İzmir'deki kan davası cinayetinde yeni gelişme

İzmir'in Menemen ilçesinde yaşanan kan davası cinayetinde, şüphelilerin Gürbüz çiftinin oğulları tarafından öldüren eski damadın kardeşi ve kuzeni olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler, kaçtıkları Çiğli ilçesinde yakalandı.

21.07.2024 23:36
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İzmir'deki kan davası cinayetinde yeni gelişme

Cinayet şüphelileri daha önce öldüren damadın kardeşi ve kuzeni çıktı

İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesine kızlarıyla birlikte 1 yıl önce taşınan Ali ve Döne Gürbüz çifti, aldıkları simitlerle evlerine dönerken aralarında husumet bulunan eski damatlarının yakınları tarafından tabancayla öldürülmüşlerdi. Şüphelilerin, Gürbüz çiftinin oğulları tarafından öldüren eski damadın kardeşi ve kuzeni olduğu, kaçtıkları Çiğli ilçesinde yakalandıkları öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Menemen ilçesi İncirli Pınar Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Ali Gürbüz ve Döne Gürbüz çifti bir süre önce kızları M.G.'yi Okan Demir ile evlendirdi. Zaman içerisinde M.D. ve Okan Demir arasında çıkan tartışma sonrası M.D. baba evine döndü. M.D.'nin erkek kardeşi Alican Gürbüz ise çıkan tartışmada eniştesi Okan Demir'i tabancayla vurarak öldürdü. Alican Gürbüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sokak ortasında cinayete kurban gitmişlerdi

Yaşanan cinayetin ardından M.D. ile anne ve babası geçen yıl İzmir'in Menemen ilçesine taşındı. Erkek tarafı ise yaşanan cinayetin ardından ailenin peşine düştü. Bugün sabah saatlerinde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve 2 kişi oldukları değerlendirilen eski damatlarının yakınları, aldıkları simitlerle evlerine dönmekte olan Ali ve Döne Gürbüz çiftine tabancayla defalarca ateş etti. Çift, olay yerinde hayatını kaybederken, saldırganlar ise hızla kaçtı.

Şüpheliler, öldürülen damadın kardeşi ve kuzeni çıktı

Çiftin cenazesi savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, adrese gelen Menemen İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev bölgede incelemelerde bulunmuştu. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin, Gürbüz çiftinin oğlu Alican Gürbüz tarafından öldüren eniştesi Okan Demir'in kardeşi Cafer D. ve kuzeni Cafer D. çıktı. Şüpheliler, Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, kaçtıkları Çiğli ilçesinde suç aleti tabancalar ile birlikte bir evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ve burada ifadelerinin alınacağı belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Menemen, Çiğli, İzmir, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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