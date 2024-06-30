İzmir'deki patlamadan etkilenenlere psikososyal destek çalışmaları başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İzmir'in Torbalı ilçesindeki patlamadan etkilenenlere yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de bir lokantada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Psikososyal destek ekiplerimiz olay yerine intikal ederek patlamadan etkilenen vatandaşlarımız ile yakınlarına yönelik psikososyal destek çalışmalarına başlamıştır. Rabbim yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar versin" dedi. - ANKARA