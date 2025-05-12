İzmir'deki Patlamanın Sebebi: Doğalgaz Borusunu Kesme - Son Dakika
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İzmir'deki Patlamanın Sebebi: Doğalgaz Borusunu Kesme

İzmir'de doğalgaz patlamasının, bağlantı borusunun kesilip çakmağın ateşlenmesi sonucu olduğu tespit edildi.

12.05.2025 18:51
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İzmir'deki doğalgaz patlamasında yeni gelişme

'Doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu kesip çakmağı ateşledi' iddiası

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde bir apartman dairesinde gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen ve 4 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen kişinin doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bilgilerin elde edildiği bildirildi.

11 Mayıs 00.15 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 162 sokakta bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Gaz sızıntısından olduğu değerlendirilen patlamanın ardından dumanlar ve alevler daireyi sardı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Bu sırada dairede yangın çıkarken, bina tahliye edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürürken, binada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Yaşanan patlama ve ardından çıkan yangında, 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 1'inin patlamanın yaşandığı dairede, 1'inin aynı binada yaşadığı, diğer 2'sinin ise o sırada sokaktan geçen vatandaş olduğu belirtildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği daire tamamen kullanılamaz hale geldi.

4 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ü taburcu edilirken, 1 kişinin ise yanık ünitesindeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Patlamanın yaşadığı dairede bulunan Ertan M. ile sokaktan geçen Evin K., Ramazan K. ve Ahmet A.'nın yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile İzmir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü tedavilerinin ardından taburcu edilirken, durumu ağır olan Ertan M.'nin İzmir Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'nde tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Doğalgaz borusunu kesti iddiası

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, patlamanın nedeninin ve sorumluların tespiti için derhal soruşturma başlatıldı. Yapılan incelemeler kapsamında, ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavisine devam edilen Ertan M.'nin, doğalgaz hattı ile ocak arasındaki bağlantı borusunu keserek çakmağı ateşlemesi sebebiyle patlamanın meydana geldiğine dair bilgiler elde edildi.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'deki Patlamanın Sebebi: Doğalgaz Borusunu Kesme - Son Dakika

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