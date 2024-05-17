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İzmir'deki Zeus operasyonunda 2 tutuklama

İZMİR - İzmir'de Zeus operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Jandarma Komutanlığı ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde; 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltında alınan şüphelilerden 2'si sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 8 şüphelinin ise adli kontrol altına alındığı belirtildi.