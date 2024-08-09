İzmir Foça Cezaevi'nde Uyuşturucu Hap Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Foça Cezaevi'nde Uyuşturucu Hap Operasyonu: Zanlı Tutuklandı

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İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatan bir hükümlü, 5 bin lira karşılığında uyuşturucu hap siparişi aldı ve cezaevi aracının altına içi uyuşturucu madde dolu poşeti zulaladı. Yakalanan zanlı tutuklandı.

09.08.2024 18:09
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İzmir Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatan hükümlüden 5 bin lira karşılığında uyuşturucu hap siparişi aldığı ve cezaevi aracının altına içi uyuşturucu madde dolu poşeti zulaladığı belirlenerek yakalanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Konak ilçesi Fevzi Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ilçede bulunan diş hastanesinin kaplamalarının tadilatı için Foça Açık Ceza İnfaz Kurumuna ait resmi araçla hükümlü işçiler getirildi. Cezaevi aracı yol kenarında park halindeyken aracın arka kısmına motosiklet ile bir şüpheli yaklaştı. İnfaz koruma memurlarının aracın yanından ayrılmalarını fırsat bilen şahıs, aracın alt kısmına elindeki siyah poşeti zulaladı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler güvenlik kameralarından poşetin zulalandığını gördü. Bulunduğu yerden çıkarılan poşetin içinde bin 216 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler tarafından yapılan kamera kaydı incelemelerinde motosikletin 35 NNM 02 plakalı olduğu ve olayı gerçekleştiren kişinin Önder K. (36) olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda Önder K., Buca ilçesinde yakalandı.

5 bin TL karşılığında kuryelik yapmış

Zanlının ilk ifadesinde uyuşturucu maddeleri cezaevi aracına bırakan şahsın kendisi olduğunu, açık kimliğini bilmediği ve yüzünü görmediği Foça Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir hükümlü ile ankesörlü telefondan irtibat kurduğunu ve 5 bin TL karşılığında anlaştığını, uyuşturucu maddeyi bu şahsın kardeşinden Agora Park içinde temin ettiğini, daha sonra aracın altına bıraktığını itiraf ettiği öğrenildi. Yapılan araştırmalar sonucunda hükümlünün F.K. (27), maddeleri şüpheliye veren kişinin ise F.K.'nin kardeşi S.C.K. (17) olduğu belirlendi. Yakalanan Önder K. polis ekiplerince gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu haplar ise Narkotik Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Önder K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. F.K.'nin kardeşi S.C.K.'yı yakalamak için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

İzmir Foça Cezaevi\'nde Uyuşturucu Hap Operasyonu: Zanlı Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir Foça Cezaevi'nde Uyuşturucu Hap Operasyonu: Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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