İzmir'in Bayındır ilçesinde manavlık yapan 48 yaşındaki Süleyman M. zeytin ağacında ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir'in Bayındır ilçesinde manavlık yapan 48 yaşındaki Süleyman M. zeytin ağacında ölü bulundu

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İzmir'in Bayındır ilçesinde manavlık yapan 48 yaşındaki Süleyman M., Hacı İbrahim Mahallesi'nde bir zeytin ağacında asılı halde bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin tespiti için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İzmir'in Bayındır ilçesinde manavlık yapan 48 yaşındaki şahıs ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Öğretmenevi Işıkları mevkiinde uzun süredir manavlık yaptığı öğrenilen Süleyman M. (48), Hacı İbrahim Mahallesi'nde bir zeytin ağacında asılı halde bulundu. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman M.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, bölgede inceleme ve çalışma gerçekleştirdi. Şahsın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Bayındır, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Zeytin, Polis, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'in Bayındır ilçesinde manavlık yapan 48 yaşındaki Süleyman M. zeytin ağacında ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Bayındır ilçesinde manavlık yapan 48 yaşındaki Süleyman M. zeytin ağacında ölü bulundu - Son Dakika
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