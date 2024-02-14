İzmir'in Çeşme ilçesinde 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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İzmir'in Çeşme ilçesinde 52 kişi gözaltına alındı

İzmir\'in Çeşme ilçesinde 52 kişi gözaltına alındı

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Denetimler sırasında 8 bin 865 kişinin GBT sorgulaması yapıldı ve 4 bin 322 aracın sorgulaması gerçekleştirildi. Toplamda 162 sürücü hakkında işlem yapıldı ve 11 sürücü alkollü araç kullanmaktan dolayı cezalandırıldı. Denetimler sonucunda toplamda 737 bin 740 lira para cezası kesildi.

14.02.2024 14:20
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İzmir'in Çeşme ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 52 kişi denetimlerde yakalanarak gözaltına alındı.

Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerine devam ediyor. Kent genelinde yapılan kontrollerde, 8 bin 865 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Jandarma ve polis, sorgulamalar sırasında çeşitli suçlardan aranan 52 kişiyi yakaladı. Özellikle Çeşme girişlerinde denetim yapan polis ve jandarma, 4 bin 322 aracın sorgulamasını yaparken, 162 sürücü hakkında işlem yapıldı. 11 sürücü hakkında da alkollü araç kullanmaktan işlem yapan ekipler, yapılan denetimler sırasında toplam 737 bin 740 lira para cezası kesti. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmir'in Çeşme ilçesinde 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'in Çeşme ilçesinde 52 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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