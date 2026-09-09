İzmir Karabağlar'da bankada silahla 5 kişiyi rehin alan şüphelinin annesi olay yerinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir Karabağlar'da bankada silahla 5 kişiyi rehin alan şüphelinin annesi olay yerinde

İzmir Karabağlar\'da bankada silahla 5 kişiyi rehin alan şüphelinin annesi olay yerinde
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir şahıs, banka güvenlik görevlisinin silahını ele geçirerek içerideki 5 kişiyi rehin aldı. Polisin ikna çalışmaları sürerken, şüphelinin annesi de olay yerine getirildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen bir şahıs, banka güvenlik görevlisinin silahını ele geçirerek içerideki 5 kişiyi rehin aldı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları sürerken, şüphelinin annesi de olay yerine getirildi.

Olay, Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen ilk bilgilere göre, daha önce psikiyatri tedavisi gördüğü tespit edilen bir kişi, bankaya girdikten sonra güvenlik görevlisinin silahını elinden aldı.

Silahı ele geçiren şüpheli, banka içerisinde bulunan 4 ila 5 vatandaşı rehin aldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, banka ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak caddeyi güvenlik çemberine aldı. Polisin ikna çalışmaları sürerken, şüphelinin annesi de olay yerine getirildi.

Kaynak: İHA

Karabağlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Banka, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Karabağlar'da bankada silahla 5 kişiyi rehin alan şüphelinin annesi olay yerinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benzema ihrama girdi Kabe’den paylaştığı nota beğeni yağıyor Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor
Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada Esenler’de tatlıcı dükkanından sadaka kutusunu çalan şüpheli kamerada
Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi Köpeği traktöre bağlayarak sürükledi
At, sünnet çocuğunu üzerinden attı At, sünnet çocuğunu üzerinden attı
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Sırbistan’da erken genel seçim 25 Ekim’de yapılacak Sırbistan'da erken genel seçim 25 Ekim'de yapılacak

20:05
Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu
Batrakov, hayalindeki dünya devini duyurdu
19:56
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar Cemil Koç’a ağırlaştırılmış müebbet verildi
Ayşe Tokyaz cinayeti davasında karar! Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet verildi
19:44
Fenerbahçe’de ayrılık: Becao, Rusya’ya gitti
Fenerbahçe'de ayrılık: Becao, Rusya'ya gitti
19:29
CHP’yi karıştıracak “İzmir“ iddiası Foça Belediye Başkanı AK Parti’ye katılıyor
CHP'yi karıştıracak "İzmir" iddiası! Foça Belediye Başkanı AK Parti'ye katılıyor
19:14
İzmir’de sıcak saatler Banka şubesine silahlı soygun girişimi
İzmir'de sıcak saatler! Banka şubesine silahlı soygun girişimi
19:00
Güzellik merkezi skandalında yeni perde 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Güzellik merkezi skandalında yeni perde! 80 binden fazla gizli kamera kaydı bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 20:16:44. #.0.3#
SON DAKİKA: İzmir Karabağlar'da bankada silahla 5 kişiyi rehin alan şüphelinin annesi olay yerinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement