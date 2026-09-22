İzmir Kınık'ta jandarma, 33 yıl 6 ay 19 gün cezası olan firari hükümlüyü yakaladı

İzmir Kınık'ta jandarma, 33 yıl 6 ay 19 gün cezası olan firari hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir Kınık'ta jandarma ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda, cinayet suçundan aranan ve hakkında 33 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı. Hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
İzmir'in Kınık ilçesinde, hakkında "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan 33 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde emniyet ve asayişin sağlanması ile suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Kınık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda, cinayet suçundan aranan firari H.Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
Hakkında 33 yıl 6 ay 19 gün kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.
Kaynak: İHA
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