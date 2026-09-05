İzmir Kiraz'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İzmir Kiraz'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

İzmir Kiraz\'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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İzmir Kiraz'da jandarmanın drone destekli düzenlediği operasyonda 13 kilo 400 gram kubar esrar ve 280 kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Kiraz ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik drone destekli gerçekleştirilen operasyonda 13 kilo 400 gram kubar esrar ve 280 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi maksadıyla geniş çaplı istihbari çalışmalar yürüttü. İlgili Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde ve talimatları doğrultusunda ilerleyen süreçte, bölgede drone destekli ve yaya olarak keşif faaliyetleri icra edildi. Yürütülen teknik ve fiziki takiplerin ardından ekipler, 26 Ağustos 2026 tarihinde Kiraz ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düğmeye bastı.

Uyuşturucuya geçit yok: 1 tutuklama

Belirlenen adreslere yönelik düzenlenen operasyonda gerçekleştirilen aramalarda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Yapılan aramalarda 13 kilo 400 gram kubar esrar, 280 kök kenevir bitkisi ve uyuşturucu madde satışında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olaya karıştığı tespit edilerek kıskıvrak yakalanan 1 şüpheli şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlar, Güvenlik, 3. Sayfa, Kenevir, Kiraz, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir Kiraz'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir Kiraz'da drone destekli uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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